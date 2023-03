Amburgo, i sospetti della polizia: dopo il blitz, testimoni di Geova fatti uscire con le mani alzate

Non è chiaro il movente della sparatoria avvenuta durante un evento organizzato dai Testimoni di Geova. In una fase concitata, la polizia di Amburgo è intervenuta nell'area con un grande contingente di uomini, comprese le forze speciali. Liberato il luogo del massacro, le cose da chiarire restano molte, compreso l'autore, o gli autori, della sparatoria al momento “identificato” tra le persone decedute all'interno dell'edificio. Il corpo del “probabile” attentatore sarebbe stato rinvenuto dalla polizia di Amburgo nella parte superiore della chiesa.

Nelle immagini, subito dopo il blitz, i sopravvissuti alla carneficina sono stati fatti uscire con le mani alzate scortati dagli agenti armati con fucili d'assalto. Tutti “erano sospettati” fino a prova contraria. “Abbiamo trovato una persona senza vita in un luogo di culto a GroßBorstel, che presumiamo possa essere l'autore del reato. Per escludere il coinvolgimento di altri autori, effettuiamo controlli e perquisizioni in modo completo”, si legge nel comunicato della polizia.

Tornando all'attentatore della strage, secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco Hamburger Abendblatt non si presume che sia fuggito: “Esiste la possibilità che l'uomo, trovato senza vita, abbia prima aperto il fuoco sui membri della comunità e poi abbia puntato la pistola su di sé all'arrivo della polizia”.