Amburgo, l'autore della strage ripreso durante la carneficina nella chiesa dei Testimoni di Geova

La sparatoria nella chiesa dei Testimoni di Geova è iniziata alle 19. Un residente nell'area ha filmato le immagini con un telefonino dall'alto di un balcone e ha raccontato di aver udito almeno quattro raffiche di fuoco, intervallate da pause di una ventina di secondi o un minuto. Soltanto quando “ho guardato più attentamente e ho visto una persona che correva freneticamente dal piano terra al primo piano dei Testimoni di Geova ho capito cosa stesse accadendo. Inizialmente, non mi ero reso conto. L'ho filmato con il cellulare e solo attraverso lo zoom mi sono accorto che qualcuno stesse sparando. All'inizio ho pensato che fosse divertente, perché ho pensato, ok, forse un adolescente sta sparando in giro con una pistola a salve. Quando ho capito che morivano delle persone, o erano gravemente ferite, mi è caduto il mondo addosso”, racconta il testimone della carneficina avvenuta a Deelboege Street. La via si trova vicino a una delle principali arterie del distretto di Gross Borstel, vicino al sobborgo di Alsterdorf, a metà strada tra il centro della città di Amburgo e il principale aeroporto.

La comunità dei Testimoni di Geova è sotto shock, il cancelliere ha parlato di “attentato brutale” e si è stretto attorno “alle vittime e ai loro cari”.