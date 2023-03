Amburgo, sparatoria in una chiesa dei Testimoni di Geova: il momento dell'irruzione della polizia

Il rituale incontro nel tempio dei Testimoni di Geova in via Deelböge, nel quartiere Alsterdorf, ad Amburgo, si è trasformato in tragedia. La celebrazione iniziata intorno alle 19 è stata interrotta dagli spari circa due ore dopo. Alle 21:08 sono stati chiamati i vigili del fuoco e la polizia. I testimoni hanno riferito di colpi di arma da fuoco. La prima pattuglia giunta sul posto è entrata poco dopo nell'edificio, raccontando di aver assistito a un quadro terrificante: sette morti e otto feriti gravi. Tra le vittime anche il presunto autore. “Abbiamo trovato una persona senza vita in un luogo di culto a GroßBorstel, che presumiamo possa essere l'autore del reato. Per escludere il coinvolgimento di altri autori, effettuiamo controlli e perquisizioni in modo completo”, recita la nota diffusa dalla polizia di Amburgo. Resta da chiarire se il presunto autore della strage potrebbe essersi suicidato all'arrivo della polizia.