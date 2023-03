Ancora scontri in Francia, innalzata a 64 anni l'età pensionabile. L'opposizione contro Macron

“Non so cosa accadrà. I francesi si sentono arrabbiati, umiliati e percepiscono che le regole della nostra democrazia sono state violate”, ha dichiarato Marine Le Pen. La 54enne - battuta due volte da Macron alle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022 - ha condannato la decisione del presidente di utilizzare l'articolo 49 comma 3 della Costituzione per far passare la riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento e lo ha esortato a organizzare un referendum - che quasi certamente perderebbe - o nuove elezioni per l'Assemblea Nazionale. Anche a sinistra, il presidente francese non trova sponde: “Ha appiccato il fuoco e chiuso tutte le vie d'uscita” ha sottolineato Jean-Luc Mélenchon, leader de “La France Insoumise”.

Insomma il presidente francese Emmanuel Macron sembra isolato ma, al momento, non intende perdere Élisabeth Borne come premier, né gradirebbe rimpasti di governo, tantomeno sciogliere il Parlamento o indire un referendum sull'età pensionabile portata dai 62 anni attuali a 64 anni. “Sta scegliendo, dopo lo schiaffo del 49.3, di dare al popolo francese un secondo schiaffo dicendo tutto quello che è successo non avrà effetto. Niente scioglimento, niente rimpasto, niente ritiro della legge. Continueremo come se non fosse successo nulla”, ha continuato Le Pen.

Intanto le strade bruciano e gli scontri con la polizia si consumano lungo le arterie delle città francesi. In particolare a Parigi, in Place de la République, si sono registrati scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni per disperdere la folla. Quasi 1.500 manifestanti hanno marciato anche a Rennes, riferisce il quotidiano Ouest-France spiegando che sono stati appiccati diversi incendi. Manifestazione spontanea anche a Montpellier, dove sono state erette barricate che poi sono state date alle fiamme. Incendi si registrano nel centro della città di Lille.