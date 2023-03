Il Papa in Piazza San Pietro: "Comodo cercare un colpevole anziché farsi domande"

"Che posizione prendiamo, che cosa avremmo detto allora? E soprattutto, che cosa facciamo oggi?". Queste le domande che il Pontefice ha evidenziato durante l'Angelus davanti a fedeli, commentando il passo del Vangelo di Giovanni dedicato alla guarigione del cieco.

"E' comodo cercare un colpevole, anziché porsi domande più impegnative", ha detto Papa Francesco affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

"Chiediamo la grazia di stupirci ogni giorno dei doni di Dio e di vedere le varie circostanze della vita, anche le più difficili da accettare, come occasioni per operare il bene, come ha fatto Gesù col cieco. La Madonna ci aiuti in questo, insieme a San Giuseppe, uomo giusto e fedele", ha aggiunto il Santo Padre richiamandosi al passaggio del Vangelo di Giovanni che "ci mostra Gesù che ridona la vista a un uomo cieco dalla nascita".

Un prodigio "accolto in malo modo da varie persone e gruppi", ha evidenziato Papa Francesco precisando che questo passaggio del Vangelo è un insegnamento anche per noi, perchè troppo spesso, ha evidenziato, "cerchiamo un'altra spiegazione, cerchiamo una via d'uscita più elegante piuttosto che cercare la verità".

Al termine dell'Angelus Bergoglio ha salutato i partecipanti alla Maratona di Roma, ha espresso la sua vicinanza al popolo ecuadoriano colpito dal terremoto e ha invitato i fedeli a pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra".