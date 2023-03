Antartide, ecco le prime immagini aeree del gigantesco iceberg A81. “Ha già percorso 150 Km”

Il sorvolo del grande iceberg A81 che lo scorso 22 gennaio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt in Antartide. L'enorme blocco, che si estende per ben 1.550 chilometri quadrati, ha già percorso 150 chilometri in direzione sud, lungo la linea di costa, accompagnato da altri iceberg più piccoli che si sono staccati a loro volta. Le immagini, riprese dai ricercatori al termine della campagna estiva alla stazione di ricerca Halley, sono state pubblicate dalla British Antarctic Survey.

Dopo la rottura, prevista dai glaciologi, l'iceberg si è girato e si è mosso verso sud. Gli esperti si aspettano che segua lo stesso percorso fatto dagli iceberg precedentemente spazzati verso occidente dalla corrente costiera Antartica. A81 è il secondo grosso iceberg che si è staccato nella regione negli ultimi due anni, dopo l'iceberg A76, di 3.200 chilometri quadrati, che si era formato nel maggio 2021.