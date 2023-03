Arisa canta l'Ave Maria di Schubert nella Chiesa degli Artisti: l'esecuzione senza microfono incanta

Qualche giorno fa Arisa ha intonato, senza microfono, l'Ave Maria di Schubert presso la Chiesa degli Artisti di Roma durante un evento che ha unito due religioni: quella cristiana e quella musulmana. La sua voce è stata capace di mettere tutti d'accordo in occasione dell'installazione “Mulier, Ecce Filius Tuus” di Howtan Re, artista di origini iraniane in mostra nella cornice della Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma, dal 4 marzo al 14 aprile.