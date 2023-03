In manette marito e moglie "fedelissimi" al boss Matteo Messina Denaro

Il boss Matteo Messina Denaro seduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un sigaro gigante nella mano sinistra. Eccola, la foto che inchioda i coniugi arrestati all'alba di oggi dai Carabinieri del Ros a Campobello di Mazara (Trapani) con l'accusa di essere fiancheggiatori del capomafia arrestato lo scorso 16 gennaio.

I carabinieri del Ros hanno arrestato oggi per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo. La foto, scattata nel salotto della coppia arrestata, è stata trovata proprio sul telefono cellulare del boss mafioso.

Loro sostengono di non sapere che fosse Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti non credono a questa versione. Oggi l'arresto.

Secondo gli inquirenti Emanuele Bonafede e sua moglie Lorena Ninfa erano nella cerchia più stretta dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Lo ospitavano in casa loro, cucinavano per lui, erano una sorta di punto di riferimento per sbrigare le questioni quotidiane del boss e durante la convalescenza dagli interventi chirurgici per rimuovere i due tumori. Emanuele è il cugino di Andrea Bonafede, l'uomo arrestato per aver ceduto la sua identità al superlatitante.