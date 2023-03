L'esplosivo nella valigia, arrestato in aeroporto in Pennsylvania

Un ordigno esplosivo è stato trovato in un bagaglio registrato all'aeroporto internazionale di Lehigh Valley in Pennsylvania. Lo riporta Abc news. Il passeggero che ha tentato di portare a bordo l'ordigno, Mark Muffley, 40 anni, è ora in custodia dell'FBI, hanno detto i funzionari. Muffley, doveva prendere un volo Allegiant dalla Pennsylvania orientale all'aeroporto internazionale di Orlando Sanford, in Florida. La valigia destinata alla stiva è stata bloccata ai controlli del metal detector. Il successivo controllo ai raggi X ha evidenziato la presenza di polvere granulare, utilizzata per i fuochi d'artificio, oltre a una lattina contenente gas butano, un tubo, un accendino, un congegno wireless e due interruttori legati da un nastro. Secondo le autorità, le polveri potevano innescare un'esplosione a bordo e mettere a rischio equipaggio e passeggeri.