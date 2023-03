Assalto ai tifosi tedeschi, giornalista Rai soffre i lacrimogeni: “Un po' d'acqua sugli occhi”

Al termine della partita di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte, un gruppo di ultras partenopei ha cercato il contatto con i tifosi tedeschi, poco prima che iniziasse il trasferimento di questi ultimi. Fibrillazioni che si sono trascinate con lancio di petardi e fumogeni sul lungomare di Napoli. Gruppi di tifosi si sono accalcati sui due lati limitrofi agli alberghi, prima di essere dispersi dalla polizia lungo via Chiatamone e via Partenope. In questa fase concitata, il giornalista Rai Enzo Perone ha documentato gli spostamenti della polizia accusando un fastidio agli occhi per via dei lacrimogeni. Il giornalista, in diretta, è costretto a chiedere più volte un po' d'acqua proprio per restituire sollievo agli occhi irritati dal gas.