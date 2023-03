Atterraggio d'emergenza per il volo Southwest Airlines: l'aereo si riempie di fumo dopo il decollo

Le immagini girate a bordo di un aereo della Southwest Airlines, partito da L'Avana (Cuba) e diretto a Fort Lauderdale (Florida), documentano la complessa situazione che si è venuta a creare subito dopo la fase di decollo. La cabina passeggeri si riempie di fumo e i 153 a bordo cominciano ad accusare malessere. Qualcuno cerca di far indossare le maschere per ossigeno ai bambini, che urlano, mentre altri si coprono la bocca con la maglia (come l'autore di questo video) mentre l'equipaggio cerca di mantenere la calma.

L'aereo vira e rientra nell'aeroporto della capitale cubana. I piloti sono riusciti con successo a effettuare l'atterraggio di emergenza e i passeggeri sono stati evacuati tramite gli scivoli di emergenza. Secondo Cnn l'incidente si sarebbe verificato a causa dell'impatto dei motori con uno stormo di uccelli.