Auto crivellata di colpi, spari ed esplosivi, 2 morti: assalto di volontari di estrema destra russi

Filmato dei servizi segreti russi dalla regione di Bryansk, dove ieri secondo Mosca il “Corpo di volontari russi”, alleato delle forze ucraine, ha assaltato i civili, con due morti ed un bambino ferito. "Trovati numerosi ordigni esplosivi, si lavora allo sminamento".

La Russia continua a denunciare attacchi alla sua sicurezza provenienti da Kiev. Dopo il sequestro di ostaggi, e l'assalto ad un auto di civili, il presidente Vladimir Putin ha parlato di un "attacco terroristico" compiuto da "neonazisti" al servizio dei loro "padroni" occidentali. Secondo il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, tutta la storia è invece solo "una classica provocazione" di Mosca. Da parte sua, ieri Kiev ha denunciato un attacco di droni russi a Bryslav, nella regione di Kherson, che avrebbe colpito civili in fila per ricevere aiuti umanitari provocando nove feriti. E, in precedenza, un bombardamento notturno su un condominio di Zaporizhzhia che ha provocato due morti. Un "atto di terrore", lo ha definito Volodymyr Zelensky, rispecchiando le parole di Putin. "Cacceremo tutti gli occupanti e dovranno rispondere di tutto", ha aggiunto il presidente ucraino. Ma intanto lo Stato maggiore ucraino ha ammesso che le forze russe stanno avanzando all'interno della città di Bakhmut, nel Donbass, che secondo la Cnn sembra essere prossima alla capitolazione.

Gli attacchi in territorio russo, secondo il governatore della regione di Bryansk, sono avvenuti nel villaggio di Lyubechane e in quello di Sushany, distanti tra loro una quindicina di chilometri, ad opera di un commando di una quarantina di "sabotatori". Nella prima località, secondo quanto affermato da Putin, gli assalitori hanno aperto il fuoco su un fuoristrada Lada Niva pur "vedendo che a bordo c'erano dei bambini". I servizi d'emergenza hanno detto che l'uomo che era alla guida è stato ucciso e un bambino di 11 anni è rimasto ferito, ma è riuscito a far mettere in salvo altri due bambini più piccoli che erano a bordo. Alcune ore dopo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha detto che un altro uomo è morto, ma non ha precisato le circostanze. Non ha invece trovato conferma la notizia riferita in un primo momento dalle agenzie russe secondo le quali erano stati presi in ostaggio due adulti e due bambini. Solo in serata i servizi di sicurezza interni (Fsb) hanno detto che i "nazionalisti ucraini" sono stati "respinti in territorio ucraino", che è stato sottoposto a un "massiccio bombardamento di artiglieria" russo. Putin aveva annullato una visita prevista a Stavropol, nel Caucaso, per seguire gli sviluppi della situazione. Coloro che hanno compiuto gli attacchi odierni, ha accusato, sono "neonazisti e terroristi come quelli che hanno torturato e ucciso la gente del Donbass per otto anni, come quelli che hanno assassinato Darya Dugina a Mosca". Ma "non avranno successo, li schiacceremo", ha aggiunto.

Il sito della testata di opposizione russa Novaya Gazeta ha riferito che l'attacco è stato rivendicato da una milizia di estrema destra russa alleata delle forze ucraine, il Corpo dei volontari russi, fondata nell'agosto dell'anno sorso dall'oligarca Denis Kapustin. "E' ora che i comuni cittadini della Russia si rendano conto che non sono schiavi, cominciate una ribellione, combattete!" afferma in un video un uomo che si presenta come un membro dell'organizzazione, aggiungendo però che essa non uccide i civili.