Aviaria, Vaia: "Nessun allarmismo dopo i casi di aviaria in Cina e Cambogia"

"Nessun allarmismo dopo i casi di aviaria in Cina e Cambogia. Dietro l'angolo non abbiamo una nuova pandemia. Certo, mai sottovalutare nulla. E quindi è bene che la comunità scientifica si interroghi e cerchi di adattare gli strumenti che tra l'altro già sono in nostro possesso. Ma è opportuno sottolineare una visione "one health". Il problema non sono gli animali ma semmai come li curiamo, come li teniamo, in che ambiente li facciamo crescere e li alleviamo. Insomma, la salute degli animali è la nostra salute". Ad affermarlo, in un video pubblicato sui social, è il direttore generale dell'INMI "Lazzaro Spallanzani" Francesco Vaia.