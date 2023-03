Bakhmut sotto le bombe: il video dall'alto mostra la devastazione nella città sotto assedio

Aumenta la pressione sulle truppe ucraine rimaste a difendere Bakhmut mentre si cerca di aiutare i civili a fuggire dalla città che le forze russe tentano da mesi di conquistare. Sabato una donna sarebbe stata uccisa e due uomini gravemente feriti mentre cercavano di fuggire attraverso un ponte di fortuna.

Nella città orientale infuria la battaglia. Queste immagini dall’alto si riferiscono alla situazione sul campo sabato 4 marzo. Sono state diffuse dal comando dell’esercito ucraino e mostrano varie riprese aeree di edifici distrutti dai bombardamenti russi e il fumo che si leva in più punti sopra lo skyline di Bakhmut. Si vedono carcasse di auto e edifici avvolti dalle fiamme.

A Bakhmut sarebbero rimasti "circa 10mila soldati ucraini" a difendere la città è in fase di "accerchiamento operativo". Lo riportano le autorità filorusse di Donetsk citate dall’agenzia Ria Novosti.

Il comando militare dell'Ucraina avrebbe deciso un "ritiro tattico limitato" delle truppe nella parte più calda del fronte a Bakhmut a causa della distruzione del ponte ferroviario che attraversa il fiume nel nord-est della città.

Lo riporta il think tank americano Institute for the Study of War (ISW) secondo l'agenzia di stampa ucraina Unian. L'ISW sottolinea che fino a questo punto le forze armate di Kiev hanno scelto la corretta strategia tattica per la difesa della città, perché in questo modo le forze continuano a distruggere uomini e mezzi russi senza subire eccessive perdite.

L'esito della battaglia che si combatte attorno alla città ucraina di Bakhmut "ha un'importanza più simbolica che operativa e strategica". A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, parlando con i giornalisti durante una visita in Giordania.

La caduta di Bakhmut "non implicherebbe necessariamente che i russi abbiano cambiato il corso di questo conflitto", ha aggiunto, rifiutandosi di prevedere se né tantomeno quando "Bakhmut potrebbe cadere". Austin ha detto infine che non considererebbe una battuta d'arresto strategica un eventuale riposizionamento delle forze ucraine a ovest della città.