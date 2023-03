Bambini, Staiano: “Dal pediatra fino a 18 anni. E’ importante rimodulare le cure”

Dal pediatra fino a 18 anni. Sebbene per l’Oms e per la legge italiana (legge n.176 del 1991) l’infanzia includa ogni persona sotto i 18 anni, il diritto alle cure pediatriche nel nostro Paese, ricorda la Società italiana di pediatria, si ferma “innaturalmente” a 14 anni, proprio in quella fase in cui l’adolescente è nel pieno delle modificazioni puberali e delle sue dinamiche evolutive. Dopo questa età, infatti, i bambini non possono più essere seguiti dal pediatra di libera scelta, ma finiscono in carico al medico dell’adulto (con l’eccezione per i bambini con patologie croniche che restano in carico ai pediatri sino a 16 anni).

Non solo denunciano i pediatri Sip, per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera la situazione è ancora più complicata: non esiste una legge nazionale che definisca sino a quale età gli adolescenti abbiano diritto a essere curati nei reparti pediatrici, la situazione è diversa da Regione a Regione e persino all’interno della stessa Regione. Con la conseguenza che oltre il 25% dei bambini tra 0-17 anni viene ricoverato in reparti per adulti e circa l’85% dei degenti tra 15 e 17 anni è gestito in condizioni di promiscuità con pazienti adulti e anziani e da personale non specializzato nell'assistenza ai soggetti in età evolutiva.