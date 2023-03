Bassano del Grappa, morto a 17 anni per meningite fulminante

È stato dichiarato morto nel pomeriggio, in attesa dell’espianto degli organi, il ragazzo di 17 anni di Tezze Sul Brenta, nel Vicentino, colpito da meningite fulminante lo scorso fine settimana.

Questa mattina la commissione sanitaria dell’ospedale di Bassano Del Grappa aveva avviato la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale. Il 17enne era stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori perché aveva la febbre alta. In pochissimo tempo ai sanitari è apparsa chiara la gravità della situazione, fino a diagnosticare la meningite e portarlo da subito in rianimazione.

Quasi contemporaneamente era partita la profilassi antibiotica nel vicentino e nel trevigiano, per bloccare il possibile contagio tra chi, negli ultimi giorni, era entrato in contatto con il giovane studente. Duecentocinquantasei le persone interessate: dai compagni di scuola del liceo da Ponte di Bassano, a quelli della squadra di basket di Riese Pio Decimo, nel Trevigiano. E poi gli amici incontrati nelle ultime ore a due feste private, una a Marostica e l’altra a Tezze sul Brenta.

Abbiamo intervistato Antonio Stano, responsabile Dipartimento Prevenzione Ulss 7 Pedemontana