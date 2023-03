Benevento, tifoso da solo in curva sostiene il Südtirol: la squadra, riconoscente, contraccambia

Si chiama Damian Gruber è di Bolzano ed è già un eroe per le tifoserie di serie B. Il perché è presto detto visto che tifoso del Südtirol, il giovane ha preso due giorni di ferie per seguire la squadra del cuore in trasferta a Benevento. Novecento chilometri per ritrovarsi nella sezione “ospiti” dello stadio da solo. Poco male, perché dopo essersi goduto la vittoria, al termine della partita, il tifoso è stato omaggiato dai giocatori. La squadra è andata sotto la curva per ringraziarlo. Secondo quanto dichiarato dal giovane durante un'intervista, il difensore Andrea Masiello gli avrebbe donato la maglia.