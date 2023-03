Bombe russe su Bilopillia, danneggiati un condominio e una scuola

Volontari e studenti lavorano per rimuovere i detriti dall'edificio scolastico. La dirigente Halyna Oksenenko ha detto che è la terza volta che la struttura viene danneggiata dallo scorso maggio, stavolta sono andate distrutte 130 finestre: “Oggi abbiamo subito danni significativi. In molte stanze, nelle aule, sono state danneggiate anche le porte, oltre alle finestre che già andavano sostituite e agli infissi nuovi. Nei corridoi, nei locali tecnici, nelle aule. Il danno è enorme. I nostri vicini continuano a compiere tali atrocità solo per ferirci, per ferirci, per ferirci nel cuore”.