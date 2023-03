Bombardieri russi sorvolano il Mar del Giappone

Due bombardieri strategici russi scortati dai caccia Su-30 e Su-35 hanno sorvolato le acque neutrali del Mar del Giappone per più di sette ore. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo che ha diffuso un video proprio mentre il primo ministro giapponese Fumio Kishida arriva in Ucraina per incontrare Volodymyr Zelensky.

I Tupolev Tu-95MS sono in grado di trasportare armi nucleari e Mosca li fa volare regolarmente sopra le acque internazionali dell'Artico, dell'Atlantico settentrionale e del Pacifico come dimostrazione di forza.

Se luogo e data delle immagini non sono confermate, precisa è la tempistica della loro diffusione, con Kishida a Kyiv per incontrare il presidente ucraino, una visita che coincide con quella ufficiale del presidente cinese Xi Jinping a Mosca.

La Russia ha dichiarato che i bombardieri, scortati da aerei da combattimento, hanno effettuato un "volo pianificato" in acque neutrali e nel rispetto del diritto internazionale.

Il Giappone, che ha una disputa territoriale con Mosca sulle quattro isole più a sud dell'arcipelago delle Curili nel Pacifico settentrionale che risale alla fine della Seconda guerra mondiale, è un alleato chiave degli Stati Uniti e ha aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia.

La tensione circa la sovranità contesa su questi territori è aumentata dopo che Mosca, agli inizi degli anni ‘10, ha deciso di dispiegare armamenti e forze aeree e navali “a protezione delle isole”. La crisi si è esacerbata ulteriormente dopo l'inizio della guerra in Ucraina.