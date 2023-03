Bono, the Edge e Dave Letterman, terzetto inedito sul red carpet

Bono e The Edge degli U2 con Dave Letterman a una première a Los Angeles per il documentario “Bono & The Edge: A Sort of Homecoming Tour with Dave Letterman”, che racconta il viaggio del presentatore in Irlanda e del tempo passato con la celebre band mentre organizzava un concerto. Il film diretto da Morgan Neville sarà disponibile in streaming su Disney+ in tutto il mondo dal 17 marzo, giorno di San Patrizio. Bono ha raccontato dell'importanza di Letterman nel tirar fuori il meglio da loro: “Eravamo con lui in pub e ci ha fatto dimenticare che le telecamere fossero accese”