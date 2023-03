Daniele Scardina, il manager Cherchi: "A fine allenamento stava bene"

Il manager del pugile, Alessandro Cherchi, oggi presente in ospedale insieme al padre Salvatore, ha spiegato che ieri, durante la sessione di allenamento, Scardina stava bene. "Non ero presente, ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi". In seguito, negli spogliatoi, l'atleta ha accusato un dolore all'orecchio e si è accasciato al suolo perdendo i sensi. "Per di più - ha aggiunto Cherchi -, non era andato ko". Secondo il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica, che oggi ha a sua volta incontrato i medici dell'Humanitas, basta un movimento brusco del capo perché le vene ponte subiscano una torsione causando così un'emorragia cerebrale.