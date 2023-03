Azzurri in campo con la spinta del Maradona in memoria di Vialli

Quella tra Italia e Inghilterra di questa sera sarà una partita dai tanti significati. L'auspicio è che l'atmosfera del Maradona, quest'anno protagonista della straordinaria cavalcata del Napoli, possa trasmettersi alla Nazionale di Mancini, che sulla fascia destra punterà su un Giovanni Di Lorenzo sempre più punto di riferimento, mentre Meret e Politano dovrebbero accomodarsi in panchina.

La Nazionale arriva all'esordio di queste qualificazioni europee con tante assenze in difesa, dove Acerbi e Toloi dovrebbero essere i prescelti per contenere Harry Kane, e in attacco, con l'esordiente Retegui che potrebbe conquistare subito la maglia da titolare.

Il pensiero non può che andare alla finale degli Europei, che Mancini ricorda bene. Da allora altri due confronti in Nations League: pari in Inghilterra e vittoria azzurra a San Siro per 1-0, con gol di Raspadori.

Il destino ha voluto che la prima partita dell'Italia senza Gianluca Vialli fosse contro l'Inghilterra, la sua seconda patria sportiva e non solo, come ricordato da Mancini in conferenza stampa. Una presenza costante nel cuore e nella testa degli azzurri, che lo ricorderanno scendendo in campo con una maglia speciale. "Luca azzurro per sempre": al Maradona l'Italia giocherà anche per lui.