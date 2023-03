Mancini: "Retegui è un giocatore che seguivamo da tempo, ha delle grandi qualità"

“La speranza della Nazionale è che le nostre squadre possano far bene, magari con qualche calciatore italiano in più”, aggiunge Roberto Mancini, ct degli Azzurri. Riguardo alla “new entry” dell'italo-argentino Mateo Retegui, in possesso della cittadinanza italiana grazie al nonno materno originario di Canicattì (Agrigento): "E un centravanti classico, molti lo paragonano a Denis, io non voglio dire una cosa esagerata ma mi ricorda Batistuta quando arrivò in Italia" azzarda il ct pur sapendo che bisognerà dare al giovane calciatore il tempo giusto per prendere confidenza con l'ambiente.