Mancini a Viva Rai2: "C'era poco da arrabbiarsi"

Questo il commento del ct Roberto Mancini a Viva Rai2, in collegamento con Fiorello: "Non e' stato un bel primo tempo, ci siamo distratti ma nel secondo tempo siamo andati bene e questo è importante. Partiamo in salita per poi andare in discesa, non ho alzato la voce negli spogliatoi, c'era poco da arrabbiarsi". E comunque, "prima o poi gli inglesi dovevano vincere".