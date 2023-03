Euro2024, Malta-Italia 0-2. Mancini: “Potevamo fare meglio ma sono partite difficili”

Mancini: “Potevamo fare meglio ma sono partite difficili”

"Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno, la cosa importante era vincerla, avremmo potuto fare qualche gol in più ma queste poi diventano partite brutte. In queste partite è difficile giocare, non hai spazi e bisogna sempre prenderle al massimo per vincerle. Potevamo fare meglio, questo sì, quasi tutto". Lo ha detto ai microfoni Rai il Ct Roberto Mancini subito dopo la vittoria per 2-0 dell'Italia su Malta.