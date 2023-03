Atalanta - Empoli 2-1: la sintesi della partita

I neroazzurri non si accontentano e ritrovano la vittoria. Un successo che infonde una sana dose di fiducia e interrompe il digiuno da gol. L'Atalanta, infatti, rischiava di non agganciare il treno che porta all'Europa, mentre l'Empoli con questa sconfitta potrebbe, seppur con margine, rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere, cosa impensabile fino a qualche settimana fa.

I padroni di casa dominano, indubbiamente, tutto il primo tempo mentre gli avversari cercano di difendersi dai continui attacchi.

Eppure, nonostante le numerose occasioni gol create, con Zapata, Muriel, De Roon e Pasalic, sono gli azzurri a beffare i bergamaschi e centrare il vantaggio con Ebuehi. Riescono a sorprendere i toscani, che durante l’unica azione portata coraggiosamente avanti, trovano il gol dopo un fortuito giro palla in area di rigore.

Al rientro dagli spogliatoi, i neroazzurri devono assolutamente cambiare strategia e riprendersi la partita, viste le numerose chances avute.

E così è. Al 58' arriva la risposta con il gol di De Roon, grazie a Ruggeri che dopo un paio di finte passa al compagno che centra lo specchio. Padroni di casa di nuovo galvanizzati dopo il pareggio. Il match continua in progressione. Dopo una serie di cartellini gialli e sostituzioni, all'86' arriva il vantaggio dell'Atalanta con Hojlund, che trova il colpo di testa vincente, su assist di Ruggeri. Lo stadio esplode. 90+6 prima del fischio definitivo. La tensione è alla stelle, ma alla fine i bergamaschi portano a casa tre punti importanti. L'Atalanta vince in rimonta grazie a un secondo tempo giocato tutto in attacco. Gli orobici non hanno mai mollato e nei minuti finali vengono premiati con la rete finale che vale tre preziosi punti.