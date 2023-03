Bologna - Lazio 0-0: la sintesi della partita

Sfida a reti inviolate ma ricca di emozioni quella tra Bologna e Lazio, anche se sono i padroni di casa ad attaccare di più e farsi pericolosi in diverse occasioni. La squadra di Sarri dimostra ancora una volta di avere una delle migliori difese della Serie A: 19 le reti subite dall'inizio del campionato, solo il Napoli ne ha subite di meno (16 finora). Difendersi e rendersi pericolosi di contropiede: è la strategia grazie a cui i biancazzurri avevano vinto contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Oggi la squadra, senza Ciro Immobile infortunato, non è riuscita a trovare il gol ma i brividi non sono certo mancati su entrambi i fronti. La Lazio non riesce dunque a scavalcare l'Inter e vede il suo distacco dal Napoli passare da 17 a 19 punti, ma considerata la carica agonistica dimostrata stasera dai padroni di casa Sarri può comunque dirsi soddisfatto del risultato. Il Bologna invece accorcia il distacco dall'Atalanta, in sesta posizione, e consolida le sue chance di qualificarsi in Conference.