Juventus - Sampdoria 4-2: la sintesi della partita

Succede proprio di tutto all'Allianz Stadium: la Juventus passa in vantaggio per due reti a zero, si fa pareggiare, torna in vantaggio e sbaglia pure un rigore, quindi nel recupero Soulé segna il 4-2 di testa. Per i bianconeri è tutt'altro che una partita semplice quella contro la Sampdoria, ultima in classifica a pari merito con la Cremonese. La vittoria però alla fine arriva grazie a una doppietta di Rabiot e alle reti di Bremer e del centrocampista argentino, che vanificano i gol di Augello e Đuričić per i blucerchiati. La Juventus scavalca così Torino e Bologna e raggiunge la settima posizione in solitaria a 38 punti. Senza la penalizzazione di 15 punti i bianconeri sarebbero secondi a 53 punti.