Lazio - Roma 1-0: la sintesi della partita

Il derby è della Lazio. I biancocelesti non si lasciano sfuggire la ghiotta occasione di approfittare della superiorità numerica per tre quarti del match. Una partita in cui la protagonista è stata la tensione, come se il clima bollente all'esterno dell'Olimpico si fosse automaticamente trasferito sul terreno di gioco.

Il primo tempo finisce a reti bianche. Non molte le occasioni, ma la partita si è subito accesa con le due squadre che hanno dato vita a diversi scontri di gioco al limite del regolamento. Massa ha dovuto faticare non poco, in diverse fasi del primo tempo, per cercare di mantenere calmi gli animi ed è stato costretto a espellere Ibanez al minuto 32 per doppia ammonizione e, sul finire del primo tempo ha allontanato dalla panchina anche un preparatore atletico della panchina della Lazio e il preparatore dei portieri della Roma per proteste. Nella ripresa sale la pressione della squadra di Sarri e il gol arriva al 65esimo. Anderson pesca, con la punta del piede, Zaccagni che sfugge a Zalewski e, entrato in area dalla sinistra, batte Rui Patricio in uscita.