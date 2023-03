Monza - Cremonese 1-1: la sintesi della partita

Monza e Cremonese pareggiano per 1-1 allo stadio U-Power al termine di una gara caratterizzata da una netta superiorità dei biancorossi, ma che al 61esimo si anima per il vantaggio grigiorosso segnato da Ciofani. Solo otto minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa con Carlos Augusto. Il Monza raggiunge così quota 34 punti, 15 in più rispetto alla zona retrocessione, una bella garanzia per le ultime 11 partite del campionato. La Cremonese sale a 13 punti, 11 in meno dello Spezia al quart'ultimo posto e in zona salvezza.