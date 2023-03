Napoli - Atalanta 2-0: la sintesi della partita

Il Napoli supera l'Atalanta per 2-0 al termine di una gara dominata dai partenopei e vinta grazie a due grandi reti di Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani nel corso del secondo tempo. L'assedio dei padroni di casa all'area della Dea inizia al sesto minuto: triangolo in area tra Zielinski e Politano e tiro forte di quest'ultimo, Musso devia in angolo. Al 28esimo dribbling in area di Khvicha Kvaratskhelia che arriva davanti alla porta, ancora una volta Musso riesce a deviare in corner. Al 48esimo traversone nell'area dell'Atalanta, Osimhen colpisce in rovesciata volante ma Musso dice no. Al 60esimo Osimhen serve Kvara che entra in area e ubriaca tutti, gran tiro e rete: 1-0 per il Napoli.

Al 63esimo punizione per i partenopei da posizione centrale sulla trequarti, traversone per nulla insidioso e Musso para. A 25 minuti dalla fine doppio cambio per gli azzurri: entrano Elmas e Ndombele, escono Politano e Zielinski. Al 72esimo occasione per l'Atalanta: Muriel calcia sul palo alla destra di Gollini che devia in angolo. Traversone dal corner, colpo di testa poderoso di Zapata e Gollini salva sulla linea. Al 77esimo calcio d'angolo per il Napoli, Amir Rrahmani salta più in alto di tutti e centra l'angolino alla destra di Musso, che si butta ma non ci arriva: 2-0. All'83esimo Gollini si salva sulla botta di Ruggeri servito da Zapata. È l'ultimo brivido della partita che termina per 2-0, con il Napoli a +18 sull'Inter quando mancano 13 gare alla fine del campionato. L'Atalanta resta sesta a 42 punti, sei in più del Bologna.