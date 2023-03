Sampdoria - Verona 3-1: la sintesi della partita

Nello scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria-Verona, fanalini di coda in classifica, i padroni di casa si portano a casa il risultato con tre punti preziosissimi. L’assedio dei blucerchiati ha portato i suoi frutti. Decisamente un match intenso, coraggioso, giocato faccia a faccia pur di ottenere la vittoria e allontanarsi dalla zona retrocessione. Un 3-1 a favore dei padroni di casa, in un match ad altissima tensione. La rete scaligera, con Faraoni all'88esimo, arriva troppo tardi, dopo due gol annullati al Var per doppio fuorigioco di Gaich. Nel frattempo partiva il contropiede della Samp, che trova il terzo gol con Zanoli al 99esimo, allo scadere del recupero. Una vittoria che porta a nove i punti da recuperare sulla zona salvezza. Sconfitta pesantissima per gli ospiti che non riescono ad accorciare sullo Spezia e restano a -5 dal quartultimo posto.