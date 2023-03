Udinese - Milan 3-1: la sintesi della partita

L'Udinese supera il Milan 3-1 allo stadio Dacia Arena grazie alle reti di Pereyra al nono minuto, Beto al sesto di recupero del primo tempo e Ehizibue al 70esimo. A nulla vale il gol su rigore di Ibrahimovic al quarto di recupero della prima frazione di gioco. Una rete comunque da ricordare perché consacra lo svedese come il calciatore più anziano ad avere mai segnato in Serie A, all'età di 41 anni e 166 giorni. Dopo un inizio in sordina, per buona parte del primo tempo il Milan schiaccia i friulani nella loro metà campo. Ma la squadra di Sottil, pur avendo meno occasioni, concretizza di più le palle gol e supera la prova contro i rossoneri. Il Milan resta fermo in classifica a 48 punti, solo tre in più dell'Atalanta. L'Udinese sale a 38 punti e supera il Bologna.