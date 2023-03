Calcio, violenze e insulti in campo e sulle gradinate: stadio a porte chiuse a Mandello del Lario

“Abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora e messo in luce un fenomeno purtroppo comune in tantissimi campi da calcio italiani e non solo”, così Riccardo Fasoli, primo cittadino di Mandello del Lario a commento dell'ordinanza che prevede da domenica partite a porte chiuse nel locale stadio.

Il provvedimento a seguito dell'ennesimo episodio di violenze e insulti fra i ragazzi in campo e fra i genitori che assiepano le tribune dell'impianto in provincia di Lecco.