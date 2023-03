California, c'è troppa neve: crolla tetto dell'unico supermarket di Crestline. Abitanti: “Help us”

La neve, che ha interessato un'ampia fascia degli Stati Uniti occidentali e centro-settentrionali, sta condizionando la vita di Crestline, una piccola comunità montana della California. L'ondata di maltempo ha lasciato una scia di distruzione e gli abitanti sono in lutto per la perdita dell'unica fonte di approvvigionamento della zona: il Goodwin & Sons Market. Il tetto dell'edificio è crollato sotto il peso della neve. Nella disperazione alcuni residenti hanno scritto “Help us” (Aiutateci), costretti ad aspettare in fila sotto i gazebo per reperire cibo, medicinali e altri generi di prima necessità. Le straordinarie nevicate hanno seppellito case e attività commerciali e i normali spazzaneve non sono bastati a far fronte alle nevicate.