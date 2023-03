California, svelato il giallo delle misteriose strisce luminose nel cielo. "È spazzatura spaziale”

Svelato il mistero delle strisce luminose avvistate nel cielo di Sacramento, in California. Si tratta di “apparecchiature obsolete scartate dalla Stazione Spaziale Internazionale nel 2020 e ora rientrate, in maniera incontrollata, nell'atmosfera terrestre” secondo gli esperti. Nessun ufo, insomma, smentendo le voci che si rimpallano su internet. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti ogni anno circa 200 pezzi di spazzatura spaziale rientrano nell'atmosfera. La maggior parte di essi cade nell'Oceano e, dunque, non sono avvistati. Nel caso specifico, invece, sono stati diversi i video girati dagli utenti. La spazzatura spaziale è già un problema. Ci sarebbero “ 100 trilioni di ‘detriti orbitali’ ” che stanno viaggiando ad alta velocità nelle vicinanze della Terra e la quantità complessiva di spazzatura spaziale è in crescita.