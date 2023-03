Cambia la sigla di “Mare Fuori”: Fiorello con orecchino e sopracciglio tagliato diventa Fuorello

In onda su Rai 1, “Mare Fuori” è molto seguita e amata dal pubblico. Lo dicono i numeri e i record macinati nel mese di febbraio su RaiPlay: la fiction ha raggiunto e superato la cifra di 105 milioni di visualizzazioni. Nello stesso periodo, inoltre, sono state oltre 45 milioni le ore di fruizione online. Particolarmente rilevante il dato relativo alla platea raggiunta dalla fiction: per oltre il 40 per cento è composta da giovani con meno di 25 anni. Arrivata alla terza serie, forti del successo, Fiorello ha deciso di rinnovare la sigla trasmessa in esclusiva durante il programma VivaRai2! E così il comico siciliano è diventato “Fiuorello”, Biggio ha impersonato Fabrizio Braccio mentre Mauro Casciari si è trasformato nel poliziotto Mauro Guardiani. Lo sketch è tutto da ridere.