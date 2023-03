Caos sul volo Los Angeles-Boston: cerca di accoltellare un assistente e di aprire il portellone

Queste immagini mostrano il momento in cui un uomo del Massachusetts se la prende con gli assistenti di volo. Il diverbio degenera e il personale di bordo lo affronta quando capiscono che la sua intenzione è quella di aprire la porta dell'uscita di emergenza. Scoppia il caos sul volo della United Airlines, partito da Los Angeles e diretto a Boston, con l'incriminato che avrebbe “colpito tre volte al collo un assistente di volo con un cucchiaio di metallo rotto” (“arma” messa a punto in bagno). Il 33enne è stato arrestato e incriminato, non prima di tante peripezie. Dapprima gli assistenti di volo hanno comunicato al capitano l'eventualità di atterrare il prima possibile, perché ritenevano di avere a che fare con una persona pericolosa, per poi trattenere a terra il 33enne insieme ad altri passeggeri. Arrivati a Boston, l'uomo è stato preso in custodia. Il video, diffuso da Cbs , è stato girato dalla passeggera Lisa Olsen.