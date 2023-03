Capo della Wagner: se ci ritiriamo crolla l'intero fronte - Video

"Se la Wagner si ritira ora da Bakhmut, l'intero fronte crollerà", dice il cofondatore della compagnia militare privata al servizio di Putin, Yevgeny Prigozhin, in un video pubblicato nel fine settimana sul canale Telegram Orchestra_w e non sul canale che solitamente diffonde i suoi comunicati.

Nel video apparentemente girato all’interno di un bunker, Prigozhin ha detto, tra l’altro, che il gruppo è preoccupato che Mosca voglia usarlo come capro espiatorio di una eventuale sconfitta del Cremlino in quella che definisce l'"operazione militare speciale" in Ucraina: "Se ci ritiriamo, passeremo per sempre alla storia come persone che hanno fatto il passo principale verso la perdita della guerra”.

Venerdì Prigozhin ha dichiarato che le sue unità hanno "praticamente circondato Bakhmut", dove i combattimenti si sono intensificati nell'ultima settimana con le forze russe che attaccavano da quasi tutti i lati .

Domenica si è lamentato del fatto che la maggior parte delle munizioni promesse alle sue forze da Mosca a febbraio non sono ancora state spedite.

Il capo dei mercenari critica regolarmente i capi della difesa russa e gli alti generali. Il mese scorso ha accusato il Ministro della Difesa Sergei Shoigu e altri di "tradimento" per aver trattenuto le forniture di munizioni alla sua milizia.