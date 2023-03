Infanzia, Garlatti: "La prima forma di cura è l'attenzione"

“La prima forma di cura è sicuramente l'attenzione” ad affermarlo è Carla Garlatti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza intervenendo a margine degli Stati generali della pediatria al ministero della Salute . “Ho voluto rivolgere un appello agli adulti: chiedere qualche volta ai nostri ragazzi: come stai? E' importante capire le loro esigenze, prevenire i loro disagi, intercettarli in tempo è il sistema migliore per poi curarli adeguatamente” ha continuato.