Carri armati russi T-90 esplodono, video di fuoco e fumo da lontano: le urla di gioia degli ucraini

Un video spettacolare postato sulla rete dei social ucraino mostra due presunti carri armati russi T-90 che esplodono, le riprese da smartphone da lontano mostrano il fuoco ed il fumo visti da lontano: la gioia degli ucraini si sottofondo alle riprese.

Il filmato da una località imprecisata del fronte.

Esperto militare: "Russia ha 6-7mila Carri armati"

I carri Leopard 2 e Abrams, potrebbero presto fare il loro esordio in Ucraina. Ma servirebbero almeno 5-600 tank efficienti all'esercito di Kiev per lanciare una vera controffensiva e recuperare i territori persi. La stima è di Pietro Batacchi, direttore di Rid, Rivista italiana difesa, intervistato dall'Ansa. L'oggetto del desiderio degli ucraini è in particolare il tedesco Leopard 2. "Ad oggi - ha spiegato Batacchi - ce ne sono 1.700 negli arsenali dei Paesi europei, in svariate configurazioni: gli A7, i più moderni ed efficaci, sono 220; poi ce ne sono circa 700 nella versione A4, più vecchia, che i turchi hanno schierato in Siria senza farci per altro una bella figura.

L'A7 è il miglior carro probabilmente". Non è però ancora chiaro quanti Leopard 2 arriveranno in Ucraina e di che tipo. "Il vantaggio - osserva l'esperto - è che, essendocene tanti in circolazione, ci sono molti pezzi di ricambio che possono essere utilizzati in una guerra ad alta intensità come quella che da un anno si sta combattendo in Ucraina e che macina mezzi bellici ad un ritmo elevato".

Il problema, aggiunge Batacchi, "è che tra la decisione di fornire questi carri ed il loro utilizzo efficace sul terreno passerà del tempo non brevissimo. Bisogna infatti - aggiunge - addestrare gli equipaggi a mezzi diversi dai tank ex sovietici che sono abituati a guidare loro, ed i sistemi di caricamento non sono automatici, ad esempio".

Da parte sua, la Russia può contare invece su una quantità enorme di carri, tra quelli operativi, quelli che l'industria militare, al lavoro h24, 7 giorni su 7, continua a sfornare ed i residui della guerra fredda presenti nei magazzini, almeno 6-7mila esemplari.

Di questi ultimi, osserva il direttore di Rid, "una parte può essere messa in campo con i riservisti che stanno completando l'addestramento: si parla di 300mila uomini, ma potrebbero essere di più.

"La bilancia pende verso Mosca"

I carri più moderni sono i T90, poi ci sono i T80, i T72 e stanno anche ricondizionando i T62 degli anni '60. In una guerra come questa - evidenzia - la tecnologia ha un peso, ma lo ha anche la quantità e sia come mezzi che come uomini la bilancia pende verso Mosca".

L'esito del conflitto nei prossimi mesi è insomma tutt'altro che scontato. "Il confronto - argomenta batacchi - si è riequilibrato.

La controffensiva di Kherson è stata molto dispendiosa per gli ucraini, che stanno raschiando il fondo del barile con le loro truppe, visto che in trincea si vede anche gente di 60-65 anni ed ora i russi hanno ripreso in mano l'iniziativa, perdono meno mezzi rispetto ai primi mesi di guerra, hanno cambiato tattica". Si vedrà presto se i nuovi carri armati potranno fare la differenza sul terreno.