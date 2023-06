"Non pensiamo alla morte": dentro i carri armati ucraini

Un plotone di carri armati ucraini spara sulle trincee russe dopo una missione di combattimento nei pressi di Bakhmut.

Il comandante del plotone, richiesto di commentare il previsto impatto di armi e munizioni occidentali sul conflitto, risponde così: “Ci aspettiamo di rinforzarci molto con i nuovi veicoli militari, che sono più moderni e hanno armi migliori”. Poi aggiunge che gli piacerebbe guidare uno dei carri americani Abram. Un altro militare dice che non ha paura di usare un T-64, vecchio modello di epoca sovietica: “Quando sei in missione, non pensi al pericolo di essere ferito o ucciso”.

Bakhmut, cittadina dell'est ucraino, da mesi è l'epicentro degli scontri più sanguinosi della guerra. Mosca sostiene che le sue forze stanno ancora avanzando strada per strada nel centro della città, ma non sono riuscite a circondarla né a mettere in rotta le difese ucraine, come sembrava probabile qualche settimana fa. Secondo l'intelligence militare britannica, le forze armate di Kiev hanno invece riconquistato almeno una delle principali vie di rifornimento verso Bakhmut.