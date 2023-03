Il carro armato si nasconde dietro il palazzo: gli spari tra le macerie di Bakhmut

Un carro armato ucraino si "nasconde" dietro quello che resta di un palazzo in rovina, completamente bucherellato dai colpi. Poi esplode proiettili contro il nemico.

E' la strenua difesa delle posizioni dei militari di Kiev nella città ormai in macerie di Bakhmut (Artemivsk per i russi), dove da settimane ormai si contrappongono le forze russe - soprattutto i soldati dell'esercito mercenario della brigata Wagner - e le truppe di Zelensky.

Il video mostra gli spari potenti del tank, tra le macerie: è ripreso dalla finestra di un cittadino della città nel Donetsk.

I russi stanno trasformando "Avdiivka" in "un luogo da film post-apocalittico", intensificando i bombardamenti e costringendo a chiudere quasi completamente la città ucraina in prima linea, così ieri sera il capo dell'amministrazione militare Vitaliy Barabash.

Questa notte un attacco missilistico sulla città di Sloviansk, nell'est dell'Ucraina, ha ucciso due persone che si trovavano in auto e ne ha ferite altre 30, distruggendo immobili amministrativi e di uffici. Secondo fonti ucraine, gli attacchi sono avvenuti con due missili S-300. Le due vittime si trovavano in due automobili diverse nel centro della città. Degli oltre 30 feriti, cinque sono molto gravi.

La città di Sloviansk si trova a 40 chilometri in linea d'aria da quella Bakhmut in cui da settimane continuano i combattimenti fra le forze ucraine e quelle russe.