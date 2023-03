Ciclisti nudi per l'ambiente: l'iniziativa a San Paolo

Decine di brasiliani hanno guidato le loro biciclette nudi sabato sera per le strade di San Paolo per partecipare all'annuale World Naked Bike Ride (WNBR) ed evidenziare i benefici ambientali del ciclismo. I ciclisti, alcuni nudi e altri in abiti minimali, hanno percorso l'arteria principale di San Paolo, Avenida Paulista. I manifestanti cercano di aumentare la consapevolezza per la bicicletta nella città affollata, oltre a richiamare l'attenzione su una serie di temi come la sicurezza del traffico stradale per i ciclisti, la salute e la sostenibilità, l'ambiente, l'immagine positiva del corpo e la legalità della nudità pubblica. Il WNBR attraversa varie città durante tutto l'anno.