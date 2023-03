Cile, auto lanciata ad alta velocità si schianta contro il casello autostradale: l'incidente mortale

La polizia cilena sta cercando di far luce sulle possibili cause che hanno portato al tragico incidente avvenuto nella città cilena di Purranque. Le telecamere di videosorveglianza dell'autostrada riprendono l'auto mentre giunge, a gran velocità, presso il casello autostradale di Cuatro Vientos. L'impatto con la barriera è devastante e la vettura si accartoccia non lasciando scampo al conducente. Morto il giovane di 21 anni alla guida.