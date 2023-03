Claudia Pandolfi a Belve: “Mi sono innamorata di una donna, ho avuto una fidanzata”

“Lei ha detto sono eterosessuale ma anche un po' lesbica”, chiede Francesca Fagnani a Claudia Pandolfi. L'attrice risponde con un verso, che fa sorridere il pubblico, e confessa: “Il mondo femminile mi ha incuriosita e per un breve periodo della mia vita ho avuto una fidanzata”. La conduttrice di “Belve” inclaza: “C'è stato un coinvolgimento sentimentale?”. Pandolfi ammette: “Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me è stato un faro. In quel periodo avevo parecchie inquietudini, non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.