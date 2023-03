Claudia Pandolfi entra in studio e perde la scarpa: “Dal mondo fetish è tutto arrivederci”

L'ingresso, con l'imprevisto, quasi annunciato dalla stessa attrice che dice: “Ecco, lo vedi, che cosa vi avevo detto che le scarpe erano un po' grandi”. La Fagnani la ringrazia per aver accettato l'invito e Claudia Pandolfi replica: “Sono venuta per fare gaffe”. Poi si siede sullo sgabello, cerca di scherzare e mentre si aggiusta la scarpa perduta conclude: “Dal mondo fetish è tutto arrivederci”.

Poi il faccia a faccia con Pandolfi che si racconta fin dai primi passi da “Un medico in famiglia” fino alle proposte cinematografiche più impegnative, come quella di un film - mancato - con Tinto Brass. A questo proposito, quando la Fagnani chiede alla Pandolfi se il motivo del rifiuto fosse dovuto a scene che avrebbe dovuto interpretare tra l'hard e il ridicolo come “giocare a m'ama non m'ama con i peli del pube”, l'attrice romana ricorda ridendo un aneddoto di quando glielo proposero: “Quando lessi quella scena chiusi il copione. La protagonista sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello con Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita”.