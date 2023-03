Claudio Amendola a "Belve": "Sono stato dipendente dalla cocaina" e ha parlato anche di amore

Claudio Amendola protagonista dell'ultima puntata di Belve. L'attore ha parlato con Francesca Fagnani della sua dipendenza dalla cocaina. “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”

In merito alla sua separazione da Francesca Neri, Amendola ha confidato: "Oggi non c'è dolore. Il dolore c'è stato prima. C'è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo". E parlando dei suoi figli si è commosso: "La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l'ha fatta".

L'attore ha parlato anche della propria carriera, citato "Vacanze di Natale" e "I Cesaroni" come lavori per i quali sarà ricordato e di come si sia appoggiato alla “maschera del coatto”, come gli ha fatto notare la Fagnani, e poi non è mancata una stoccata al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che proprio a Belve lo aveva definito "il più st****o di tutti" e denunciato dopo i fischi alla Festa del Cinema nel 2011.