Bruce Willis spegne 68 candeline: la festa in famiglia nel video postato da Demi Moore

Una famiglia come tante a festeggiare il compleanno del patriarca, cagnolini compresi: così Bruce Willis ha spento, con brio, le candeline del suo 68mo compleanno.

A intonare intorno a lui “Happy birthday to you” le figlie, di cui una visibilmente incinta, la moglie Emma, e la prima consorte, Demi Moore che, con bastone per selfie, riprende tutto per regalarlo ai fan dell’attore di Die Hard.

“Buon compleanno, Bruce! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti, con il cuore”, recita il messaggio dell'ex consorte.

Da tempo i riflettori sono accesi sull’artista non per un nuovo film in uscita, ma per il suo stato di salute. Poco meno di un anno fa la famiglia aveva fatto sapere che Willis stava poco bene. Quindi, quella che all’inizio era stata definita come una grave forma di afasia, è stata tramutata in un verdetto che ha stretto il cuore a milioni di fan in tutto il mondo: l’interprete de Il sesto senso soffre di una forma aggressiva di demenza frontotemporale.

La moglie Emma ha recentemente invitato la stampa e i paparazzi a non dare la caccia a Bruce Willis per non gettarlo in uno stato ulteriore di dolorosa confusione.