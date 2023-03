Concita De Gregorio si racconta a “Belve”: “Ho avuto un cancro, adesso porto una parrucca”

Dalla direzione dell’Unità alla vita di coppia passando per la malattia, Concita De Gregorio ha raccontato molto di sé a Francesca Fagnani durante l'intervista a “Belve”. La giornalista ha rivelato di aver affrontato un anno difficile e di “portare una parrucca” dopo essere stata operata per un cancro.

“Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?”, le chiede Fagnani. Una domanda alla quale De Gregorio risponde svelando il tumore: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto,

ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”.

E sulle ragioni del suo silenzio la giornalista confessa: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.